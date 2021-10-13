Козак и Нуланд договорились о продолжении контактов по ситуации в Донбассе

Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак обсудил с замгоссекретаря США Викторией Нуланд ситуацию в Донбассе. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения.

Американский дипломат напомнила о позиции Вашингтона, согласно которой значительный прогресс в разрешении кризиса невозможен без предоставления Донбассу особого статуса. По словам Козака, переговоры с Нуланд в администрации главы государства были конструктивными.

«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Нуланд завершила переговоры с Козаком и отправилась в аэропорт. Американский политик посещала Москву с двухдневным визитом для встреч с высокопоставленными лицами из РФ.