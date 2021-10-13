Политолог Золотарев объявил о начале «горячей осени» на Украине

Уже сейчас на Украине можно наблюдать начало социально-экономического шторма, условия для которого назревали в течение некоторого времени.

Об этом, выступая в эфире YouTube-канала UkrLife, рассказал киевский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, по словам которого население Украины больше не в состоянии вытягивать высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и тяжелую экономическую ситуацию.

«Горячая осень», которая, по прогнозам экспертов, пройдет на Украине на фоне растущих протестов населения, уже началась и со временем будет лишь нарастать. И весь вопрос теперь заключается лишь в том, в какие формы это выльется.

«Потому что те проблемы, о которых я говорил – все осталось. И вопрос энергетики, будем ли мы с электричеством и газом – нас уверяют, что будем, а энергетические эксперты не так оптимистичны. Понятно, там есть определенная ангажированность, но ситуация такова, что Молдова покупает газ уже по 780 долларов, — напомнил Золотарев. — Такую цену не потянет ни наша, ни молдавская экономика, ни наш, ни молдавский потребитель. И нынешний уровень цен далеко не всем по карману, растет задолженность за коммунальные услуги, которая добралась к ста миллиардам».

Все это, по мнению эксперта, ведет к обострению социально-экономической ситуации, а значит тот самый «идеальный шторм» может начаться, и риск, что это произойдет, довольно высок.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Пока же на Украине проводится политическая перегруппировка. В Трускавце прошел съезд правящей партии «Слуга народа», на котором президент Украины Владимир Зеленский был вынужден принуждать депутатов к примерному поведению

«Я примерно в середине сентября говорил, что в активе у президента порядка 180 депутатов, которые чутко прислушиваются к позиции Банковой. Остальное – это праздно шатающиеся и фронда всевозможного рода, ориентированная на интересы своих отцов-содержателей, обиженные и так далее», — заявил Золотарев.

Напомним, накануне стало известно, что в трех украинских регионах – Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях – из-за отсутствия газа введен режим чрезвычайной ситуации, так как без отопления остались школы, детские сады и больницы.