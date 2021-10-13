Директор АТОР Ломидзе порекомендовала туристам не покупать заранее авиабилеты в Таиланд

Российским туристам не рекомендуется заранее покупать билеты на самолет в открывающийся Таиланд. Об этом предупредила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Авиационные компании во время пандемии коронавируса часто продавали билеты в страны, въезд в которые еще был закрыт, напомнила Ломидзе. В настоящее время оперативный штаб по борьбе с инфекцией не давал разрешение российским компаниям на запуск авиарейсов в Таиланд.

«Мы бы рекомендовали крайне взвешенно подходить к покупке билетов на неоткрытых направлениях», — подчеркнула Ломидзе в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Сейчас сложно просчитать, откроется ли авиационное сообщение к 4 ноября. До этого при изменении планов некоторым туристам возвращали деньги за приобретенные билеты, а другие могли выбрать для полета иную дату.

Правительство Таиланда ранее смягчило ограничительные меры на фоне коронавирусной инфекции. На портале авиакомпании «Аэрофлот» уже появились билеты по маршруту Москва — Таиланд.