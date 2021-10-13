Автоюрист Славнов считает грубым нарушением действия водителя Собчак на трассе в Сочи

Автоюрист Дмитрий Славнов высказался об аварии с участием телеведущей Ксенией Собчак, которая произошла на трассе в Сочи. Эксперт прокомментировал действия водителя Mercedes.

Славнов считает грубым нарушением действия водителя авто, в котором находилась Собчак. Ознакомившись с кадрами, специалист отметил, что мужчина в темное время суток выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen.

«Водитель Ксении Собчак грубо нарушил правила дорожного движения, а именно: выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. То есть он начал обгонять автобус, выезжает на полосу встречного движения в темное время суток, скорее всего, не видит, что машина едет на него, и произошло столкновение», — высказался эксперт в комментарии телеканалу «360».

Жертвой аварии стала женщина. В связи с этим нарушителю правил дорожного движения грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме этого, речь идет об административном наказании в виде лишения прав.

Сама Собчак проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Накануне бывшая ведущая скандального проекта «Дом-2» побывала в ГСУ ГУ МВД. Там она несколько часов отвечала на вопросы следователей.