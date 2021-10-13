Юрий Галдун покинул пост мэра Белгорода

Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы администрации города Юрия Галдуна на внеочередном заседании, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, Галдун принял такое решение самостоятельно. Об этом он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал пояснительное письмо. В нем бывший чиновник отметил, что у него, как у механических часов, закончился завод, а ключ он потерял.

«Занимать такую должность без "огонька" внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю. Не могу подвести губернатора и горожан. Пришла пора для другого мэра», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Галдун запомнился необычной церемонией присяги, которая состоялась два года назад. Мероприятие проходило под знаменитый марш из кинофильма «Звездные войны».