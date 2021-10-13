Умер бывший министр экономики России Андрей Шаповальянц

Председатель совета директоров автомобильного завода КамАЗ, бывший глава российского Министерства экономики Андрей Шаповальянц, скончался в Москве от последствий перенесенного коронавируса.

Как сообщает «Московский комсомолец», Шаповальянц находился на лечении в 52-м городской больнице в Москве. Несмотря на старания врачей, болезнь оказалась сильнее — мужчина скончался утром в среду, 13 октября.

Известно, что во главе минэкономики Шаповальянц стоял с 1998 по 2000 год. Дата и места прощания с экс-министром станут известны позднее.