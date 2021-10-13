Замгоссекретаря США Нуланд завершила переговоры в Администрации президента России

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд покинула здание Администрации президента России на Старой площади в Москве.

Американский дипломат провела встречи с замглавы администрации российского лидера Дмитрием Козаком и спецпредставителем президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.

Нуланд отметила, что переговоры с высокопоставленными лицами были очень продуктивными. Заместитель госсекретаря США отправилась в столичный аэропорт.

Ранее сообщалось, что Нуланд 11 октября прибыла в Москву с трехдневным рабочим визитом. Дипломат планировала провести встречи с российскими политиками. В том числе 12 октября она провела переговоры с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений.