Кабмин ФРГ указал на целесообразность предварительной встречи глав МИД «нормандской четверки»

Перед полноценным саммитом «нормандской четверки» необходимо провести рабочую встречу глав МИД стран-участниц этого формата, заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, такая встреча скоро произойдет. Она необходима для выявления понимания о целесообразности проведения саммита.

«На этой встрече глав МИД нужно будет изучить, есть ли основа для возможных последующих переговоров глав государств и правительств и нужно ли ее проработать», — сказал он.

Вместе с тем чиновник добавил, что в Берлине не хотят мириться с пробуксовкой процесса реализации минских договоренностей.

Ранее украинская сторона неоднократно настаивала на проведении саммита «норманской четверки». Однако в Кремле не видят оснований для встречи из-за невыполненных обязательств со стороны Киева.