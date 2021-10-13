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Кабмин ФРГ указал на целесообразность предварительной встречи глав МИД «нормандской четверки»

Кабмин ФРГ указал на целесообразность предварительной встречи глав МИД «нормандской четверки»

Перед полноценным саммитом «нормандской четверки» необходимо провести рабочую встречу глав МИД стран-участниц этого формата, заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, такая встреча скоро произойдет. Она необходима для выявления понимания о целесообразности проведения саммита.

«На этой встрече глав МИД нужно будет изучить, есть ли основа для возможных последующих переговоров глав государств и правительств и нужно ли ее проработать», — сказал он.

Вместе с тем чиновник добавил, что в Берлине не хотят мириться с пробуксовкой процесса реализации минских договоренностей.

Ранее украинская сторона неоднократно настаивала на проведении саммита «норманской четверки». Однако в Кремле не видят оснований для встречи из-за невыполненных обязательств со стороны Киева.