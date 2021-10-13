Депутат Госдумы Буцкая объяснила пользу медицинских онлайн-консультаций

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) по внедрению телемедицинских технологий не подразумевает полную замену очных визитов к врачу онлайн-консультациями, заявила депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая.

Парламентарий отметила, что цифровая медицина может во многом помочь. Например, во времена пандемии коронавируса некоторые граждане не могли получить консультацию врача, а проблемы оставались.

«У тебя есть возможность проконсультироваться с врачом, у которого, скорее всего, есть доступ к вашей медицинской карте. Есть много состояний, когда медик даст спасительный совет здесь и сейчас. Конечно, дальше вам надо идти к врачу. Часть диагнозов невозможно поставить удаленно — начиная от онкологии, заканчивая гинекологией и венерическими заболеваниями», — объяснила Буцкая в беседе с NEWS.RU.

Например, заболевший человек может обратиться к медику в онлайн-режиме, если до больницы долго добираться. Кроме того, это убережет многих пациентов от различных советов в Сети, которые «дают «неизвестно кто», резюмировала депутат.

Минэкономразвития и Центр стратегических разработок в 2019 году представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». В так называемых цифровых песочницах появится возможность развивать технологии, которые пока не регулируются действующим российским законодательством.