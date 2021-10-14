Не такое уж и Дно. Чем живет самый матерящийся город России

Город Дно, название которого вводит в беспробудную депрессию даже самого заядлого оптимиста, третий год подряд всплывает на вершине рейтинга самых матерящихся населенных пунктов России. Об этом свидетельствуют данные агентства «Интериум», опубликованные в Telegram-канале Mash.

Если верить социологам, чаще всего жители Дно звонко отправляют своих собеседников в пункт назначения из трех букв. К слову, за склонение названия города провинившегося будут нещадно склонять.

По части ругательств дновцы обошли даже Москву, которая заняла в антирейтинге лишь третье место. Вторая строка досталась Анапе, что похоже на правду, если вспомнить, что летом жители курорта из-за погодных аномалий то и дело передвигались по улицам вброд.

google.ru / maps / Prt Scr

С лидерством родного города в сомнительном рейтинге член Собрания депутатов Дновского городского поселения Геннадий Яружный не согласился. В беседе с «Политикой Сегодня» народный избранник заявил, что здесь живут добродушные люди, которые матерятся «не больше и не меньше», чем в любом другом городе России. К шуткам вокруг названия он давно привык и даже поддерживает самоиронией.

«Город Дно, ну, то есть вы понимаете... Дальше некуда казалось бы», – смеется Яружный.

А вот попытки изобразить Дно самой мрачной российской дырой ради хайпа Геннадия Васильевича печалят:

«Был у нас аккредитованный товарищ — приезжал от одного издания. Город-то у нас зеленый, хороший, а он здесь такие снимки сделал, что я даже не знаю, где он лазил: какие-то кресты на кладбище наклонившиеся, обшарпанные стены. Ужас какой-то. Мысль дальше развилась его творческая, и полетело».

Местные жители, которых здесь насчитывается порядка семи тысяч, по словам Яружного, уже давно перестали обращать внимание на то, что из года в год слывут на всю страну главными матерщинниками. Это «Политике Сегодня» подтвердила и главный редактор газеты «Дновец» Руслана Рысцова.

«Мне эта тема не интересна. Как и многим другим, живущим в Дно. Надоело. Найдите другие темы для освещения. Их в провинции много», – категорично отрезала представитель пятой власти.

Сомнения по поводу того, насколько дновцы заслуженно получили свой титул, возникает и когда листаешь комментарии в местных соцсетях. Так, городские пользователи «ВКонтакте» общаются друг с другом спокойно и дружелюбно, публикуя в основном объявления покупки-продажи, вакансии и сообщения о бездомных животных.

Prt Scr vk.com / Подслушано Дно

«Наш город еще в довольно выигрышном положении, потому что у нас много предприятий больших. Даже из соседних городов к нам людей привозят на работу, — приводит аргументы Яружный. — Поэтому такого негатива, чтоб прямо совсем все плохо, чтоб можно было приложить конкретно русское словечко, я не вижу. Все, как везде. Если взять северо-запад [России], у нас все ровненько, ничего сногсшибательного нет».

wikipedia.org / Gavrilov S.A. / CC0

Летописи XV века умалчивают, была ли местным жителям знакома пословица «Как корабль назовешь, так он и поплывет», однако праздная этимология гласит, что название города произошло от двух деревень — Дно Большое и Дно Малое.

А большинство тех, кто приписывают Дно титул города-матерщинника №1, вряд ли вспомнят его судьбоносную роль для истории XX века. Именно здесь в начале марте 1917 года последний российский император Николай II на фоне бушующей революции в Петрограде принял решение отречься от престола. Мягко скажем, символично.

Кроме того, железнодорожная станция Дно упоминается в известном стихотворении Самуила Маршака «Багаж».

«Хватились на станции Дно: Потеряно место одно», – писал поэт.

Впервые самым матерящимся городом России Дно стал в 2019 году. Тогда коэффициент упоминания мата в местных соцсетях, блогах и мессенджерах составил 1 138,7 на 10 тысяч жителей. И не так важно, что здесь их на треть меньше — статистика штука суровая. Бранились жители в 13 раз чаще, чем в Краснодаре, занявшем в том рейтинге второе место. В этом году индекс оказался чуть выше — 1194,68, обогнав коэффициент Анапы почти в 12 раз. Справедливости ради аналитики сообщили, что некоторые матерящиеся пользователи указывают родным городом Дно в шутку.

К слову, Дно — не единственный город в Псковской области, получивший двусмысленное название. Из необычных топонимов на местной карте можно встретить Опочку, Пыталово, Язвы, Торчилово, Бабки, Сос, Лобок, Козюльки, Мочилки, Поцелуево, Зубы, Недомерки, Попки, Але, Дед-Кабак, Лысы-Мухи, Заноги, Большие Жезлы.