«Правовой беспредел». Жители Молдавии обрушили рейтинг Санду после ареста Стояногло

Утвержденному правящей партией правительству Молдавии не «исполнилось» еще и 100 дней, однако власти уже успели отличиться не с лучшей стороны. Жители республики оказались настолько недовольны действиями президента Майи Санду, что стали массово выходить на протестные акции.

Граждане Молдавии не скрывают своего разочарования внутренней политикой: людей не устраивает повышение цен практически на все (от продуктов до сферы услуг), неэффективность властей в борьбе с пандемией коронавируса и отсутствие долгосрочного газового контракта в преддверии зимних холодов.

Критическим моментом стало противостояние действующих властей и генпрокурора Александра Стояногло, который открыто обвинил Санду во вмешательстве в работу ведомства и заявил, что президент республики идет по пути «захваченного государства».

В итоге его отстранили от должности и возбудили против него сразу несколько уголовных дел по статьям: превышение полномочий, коррупция, злоупотребление служебным положением и дача ложных показаний компетентным органам.

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Самого генпрокурора уже поместили под домашний арест, однако предоставить доказательства его вины следователи пока не смогли. Сложившуюся вокруг Стояногло ситуацию в республике назвали «правовым беспределом», а на улицы вышли тысячи протестующих. Даже голосовавшие за Санду и ее партию представители зарубежной молдавской диаспоры усомнились в правильности своего выбора.

Однако главным провалом действующих властей республики стали не их внутриполитические решения, а высокомерие, полагает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

«Обладание полнотой власти слишком быстро перешло у них в произвол. Вера в собственную непогрешимость, нежелание признавать собственные ошибки, пренебрежительное отношение к простым гражданам, к любому альтернативному мнению, к своим оппонентам, к бывшим союзникам, к собственным сопартийцам – все это стало характерной чертой поведения многих лиц из числа команды Майи Санду», — объяснил эксперт.

Все накопившиеся в стране проблемы можно было решить путем диалога и тем самым сохранить рейтинг доверия. Однако команда Санду видит источник власти не в своем народе, а в зарубежных кураторах, чьи заказы исправно выполняет, подвел итог Шорников.