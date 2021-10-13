Рокировка в стиле блиц. Почему экс-адъютант президента Миронов неожиданно покинул Ярославль

Выходец из спецслужб, бывший личный адъютант президента России Дмитрий Миронов стал третьим российским губернатором, покинувшим кресло в октябре. Учитывая благосклонность Кремля к Миронову и его положение крепкого середняка в экспертных рейтингах, отставка с поста главы Ярославской области стала неожиданностью.

Впрочем, новое назначение позволяет предположить, что перед выходцем из спецслужб открываются заоблачные карьерные высоты. Миронов станет помощником Владимира Путина, заняв место кремлевского куратора кадровых вопросов силового блока Анатолия Серышева. Последний 12 октября получил пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Что касается управленческих качеств Миронова в регионе Золотого кольца России, то эксперты замечали низкий уровень коммуникации — за пять лет бывший охранник Путина провел буквально пару пресс-конференций и практически избегал встреч с местными жителями. Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков в беседе с «ПС» указал на скромный результат «Единой России» по итогам думских выборов в Ярославской области.

При явке 43,4% партия власти незначительно опередила КПРФ (29,7% против 22,7% народной поддержки, соответственно). Значительная часть симпатий избирателей — 19,2% — досталась партии «Справедливая Россия — За Правду».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Эти цифры, как отмечает эксперт, иллюстрируют реальный уровень поддержки власти в регионе, которую и олицетворял Миронов. Срок его губернаторских полномочий истекал в следующем году. На фоне растущей популярности эсеров предстоящие выборы не выглядели для федерального центра легкой прогулкой.

«Понятно, что у нас избрать можно даже Михаила Дегтярева (новый губернатор Хабаровского края, член ЛДПР – прим. ред.), вопрос в ресурсах, которые нужно для этого затратить. — говорит Гращенков. — <…> Поставили бы задачу, [Миронов] победил бы любой ценой, но вместо того, чтобы в области разжигать пожар недовольства этим возможным избранием, мне кажется, было принято решение, что не нужно насиловать регион. Если власть там имеет невысокий уровень поддержки, то лучше ее сменить, чем на новый срок заводить человека, который, мягко говоря, не самый популярный губернатор Ярославской области».

Новым врио губернатора Ярославской области стал член демократической партии «Яблоко», бывший заместитель начальника Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев. Известно, что 50-летний функционер является выпускником «школы губернаторов» — программы развития кадрового резерва управленцев от РАНХиГС.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Его отправку в регион с возросшим недовольством по отношению к власти Гращенков сравнил с назначением другого яблочника — Дмитрия Махонина на пост врио главы Пермского края в 2020 году. По мнению собеседника «Политики Сегодня», в Кремле кейс был признан удачным — компромиссная фигура позволила умиротворить протестный потенциал. Аналогичная ставка делается сейчас и на Евраева, причем от рокировки выигрывают как федералы, так и отчасти партия «Яблоко»

«С политической точки зрения, что яблочников куда-то назначают можно отнести к системному успеху, что показывает, что все-таки при всей оппозиционности “Яблока” людей оттуда берут на губернаторские должности. Это неплохая демонстрация возможностей партии для потенциальных политических инвесторов», — полагает Гращенков.

Помимо насыщенного карьерного пути в КГБ, органах государственной охраны и МВД, Дмитрий Миронов известен любовью к спорту. Он участник Ночной хоккейной лиги, не раз выходил на лед против президента Путина.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В активе у Миронова ряд государственных наград, в том числе ордена Почета (2018) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами. Выборы губернатора Ярославской области пройдут осенью 2022 года.