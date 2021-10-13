Издание The Insider попыталось стереть недостоверную информацию о бизнесмене Пригожине

Басманный суд Москвы начал рассмотрение иска бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутацию к изданию-иноагенту The Insider, редакция которого попыталась уйти от ответственности, удалив порочащие материалы до начала разбирательства.

Предприниматель подал исковое заявление к The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), а также его главреду Роману Доброхотову и журналисту Денису Билунову. Во время слушания адвокат Доброхотова заявила, что ее подзащитный не публиковал порочащие сведения о бизнесмене.

После того, как издание «Медуза» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) потерпело поражение по аналогичному иску Пригожина, с сайта The Insider была удалена недостоверная информация, которая стала поводом для обращения в суд.

«По мнению юристов компании «Конкорд», это было сделано в попытке уйти от ответственности, однако, публикации остались в интернете, и были нотариально заверены представителями истца», — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Соответствующие протоколы были приложены к материалам дела. По решению суда заседание отложено на 16 ноября в 14:00.