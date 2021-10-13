Песков: отставка главы Ярославской области не связана с результатами ЕР на думских выборах

Между отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и результатами «Единой России» на думских выборах в этом регионе нет прямой взаимосвязи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в некоторых регионах страны партия пользуется большей популярностью, в других — меньшей. Песков признал, что в Ярославской области ЕР имеет меньшую результативность по сравнению с другими субъектами России.

«Это тот регион, где партии нужно будет сконцентрировать больше усилий в дальнейшем», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Миронов прекратил работу на посту главы Ярославской области по собственному желанию. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении чиновника своим помощником. Временно исполнять обязанности главы региона будет Михаил Евраев.