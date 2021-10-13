Песков назвал неуместными призывы к России признать ответственность за крушение MH17

Призывы к России о признании ответственности за крушение малайзийского Boeing MH17 являются неуместными и недопустимыми. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал требования к Москве признать ответственность за трагедию, которая произошла семь лет назад. Представитель Кремля напомнил, что катастрофа случилась в небе над Украиной.

«Подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Песков добавил, что никаких вердиктов насчет «причастности» России к крушению самолета нет. Представитель Кремля призвал реагировать на новости по мере их поступления.

В МИД РФ ранее заявили, что действия Нидерландов демонстрируют намерение Гааги «перевести стрелки» с Киева на Москву. Такой комментарий дала официальный представитель ведомства Мария Захарова по расследованию дела о крушении MH17.

Москва предоставила все сведения с радаров в день трагедии, информирует «360». Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что украинская сторона отказывается обнародовать свои данные. Киев ссылается на отключение радаров.