«Русские горки» по-американски. Как угроза дефолта стала «орудием шантажа» в США

Палата представителей США одобрила повышение разрешенного лимита госдолга на $480 млрд во избежание возможного дефолта. Однако мера будет временной — по оценке Минфина, это позволит покрывать расходы правительства только до 3 декабря.

Сейчас допустимый размер госдолга составляет $28,4 трлн. На прошлой неделе законопроект о его увеличении поддержал американский сенат. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден, который, впрочем, уже пообещал сделать это. Ожидается, что окончательное решение будет принято на этой неделе.

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Происходящее в Новом Свете в очередной доказывает, что согласовать федеральный бюджет на будущий год — дело не из легких. И речь тут не только о пресловутом лимите госдолга. Недавние законодательные прения между демократами и республиканцами велись еще и под угрозой так называемого шатдауна — прекращения работы правительства.

Тем не менее Байдену удалось подписать закон о продолжении его финансирования — к слову, тоже до 3 декабря. Предполагается, что временный бюджет останется на прежнем уровне (около $1,4 трлн), при этом будут выделены дополнительные суммы на ликвидацию последствия ЧП и прием афганских беженцев.

На тот момент казалось, что проблема почти решена, однако на горизонте успела нарисоваться новая загвоздка. Глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила, что, если Конгресс не поднимет потолок госдолга до 18 октября, то страну ждет дефолт. К этой дате, по ее оценке, ведомство исчерпает резервы для выполнения своих обязательств.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Однако такая угроза не произвела должного впечатления на членов Республиканской партии, которые настаивали на том, чтобы Байден на пару с демократами уменьшил госрасходы или принял какие-то другие меры по сокращению долга.

Споры между политическими силами продолжались несколько недель. Тогда взять инициативу в свои руки решился американский лидер. Он призвал законодателей как можно скорее поднять лимит госдолга, иначе статус доллара как мировой валюты может быть поставлен под сомнение.

Байден напомнил, что его предшественник Дональд Трамп в свое время тоже пошел на такой шаг, правда, отменив потолок на целых два года. По его словам, в этом была заслуга и демократов. Именно поэтому республиканцам пора прекратить «играть в русскую рулетку» с американской экономикой.

«Могу ли я гарантировать, что дефолта не будет? Если бы я мог, я бы это сделал, но не могу», — многозначительно признался хозяин Белого дома.

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Так ли страшен дефолт

Впрочем, периодически находиться в зоне дефолтного риска для США не в новинку. Подобные ситуации происходили и раньше, но каждый раз были, скорее, инструментом политических игрищ между законодателями, нежели представляли собой реальную угрозу, заявил «Политике Сегодня» ведущий научный сотрудник РИСИ, специалист по экономике США Павел Захаров.

«Последнее время вопрос о повышении лимита госдолга используется как такое орудие политического торга между различными фракциями в Конгрессе. Обычно согласие на его увеличение пытаются обусловить какими-то другими вопросами — то есть мы согласимся сделать это только в обмен на ответные уступки со стороны другой партии», — объяснил эксперт.

По мнению президента Центра глобальных интересов Николая Злобина, сейчас своим положением активно пользуются республиканцы. Заняв непримиримую позицию, они пытаются выторговать какие-то преференции для своих штатов.

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«Они поймали администрацию в ловушку и пытаются содрать с нее как можно больше, откусить от федерального центра по максимуму власти, денег, льгот и так далее», — отметил Злобин в комментарии «Известиям».

Так или иначе обе партии осознают, что дефолт — дело вовсе не шуточное. По мнению Захарова, если лимит не будет повышен, то американский бюджет попросту не сможет делать новые заимствования.

«Наступит технический дефолт. Неизвестно, что произойдет с финансовыми рынками, что произойдет с гособлигациями США. То есть это такой кризисный сценарий, который постоянно пытаются отодвинуть подальше на будущее. Но как мне кажется, это больше виртуальная угроза, потому что обе партии понимают, что до крайности дело лучше не доводить. Но они все равно будут использовать эту тему как орудие шантажа», — резюмировал собеседник издания.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после прихода к власти демократов государство стало объектом насмешек для всего мирового сообщества. Он также раскритиковал решение Палаты представителей поднять потолок госдолга на $480 млрд. По его словам, это дает демократам целых два месяца на то, чтобы придумать, как «надуть» республиканцев.