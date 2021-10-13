Зюганов назвал пенсионную реформу «социальным геноцидом»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз раскритиковал пенсионную реформу. По мнению политика, из-за введенных в 2019 году изменений миллионы россиян потеряли законное право на пенсию.

Коммунист уверен, что реформа не оставляет выбора тем, кто вынужден продолжать трудовую деятельность даже вопреки проблемам со здоровьем.

«Это самый настоящий социальный геноцид, ценой которого в нынешнем году достигнуто сокращение числа пенсионеров на два миллиона по сравнению с прошлым годом», — возмутился политик.

Зюганов объяснил, что речь идет об умерших гражданах и людях, для которых благодаря реформе выход на пенсию отсрочен на пять лет. Недовольство коммуниста вызвал и тот факт, что из-за повышения пенсионного возраста государство сможет сохранить около 2,5 триллиона рублей в год: поскольку число пенсионеров снизилось, то и расходы на социальные выплаты уменьшились.

Также Зюганов напомнил, что КПРФ пыталась продвигать законопроект о снижении пенсионного возраста с 2022 года, однако правительство не поддержало идею коммунистов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что возвращение прежнего пенсионного возраста невозможно, потому что в стране не хватает молодежи для содержания граждан преклонного возраста.