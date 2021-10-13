Самолет Cessna-172 потерпел крушение у побережья Ливана

Самолет Cessna-172 упало в море у побережья Ливана. Воздушное судно совершало тренировочный полет, сообщила служба гражданской обороны республики.

О пострадавших и погибших пока не сообщается. Также неизвестно, сколько человек находились на борту. К месту ЧП выдвинулись сотрудники экстренных служб. Полиции предстоит выяснить, как произошло крушение.

По некоторым данным, воздушное судно принадлежало Ливанскому авиационному клубу. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати позвонил руководству армии и приказал прислать вертолет для помощи в поисках самолета и его пассажиров, сообщал ФАН.