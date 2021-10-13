Песков призвал не беспокоиться из-за отсутствия прорыва в отношениях России и США

Прорыв в российско-американских отношениях требует дальнейших двусторонних контактов, поскольку его невозможно достичь в короткие сроки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля призвал не беспокоиться по поводу отсутствия прорывных договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Для изучения архивов двусторонних отношений необходимо время, объяснил он.

«Слишком большие у наших двусторонних отношений архивы, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны», — уточнил Песков.

Также он отметил, что в Кремле считают своевременными и необходимыми такие контакты РФ и США, как переговоры замгоссекретаря США Виктории Нуланд с российскими дипломатами в Москве. По словам Пескова, результативность подобных встреч определяет МИД.

Ранее сообщалось, что Нуланд провела переговоры с замглавой МИД России Сергеем Рябковым. У американского дипломата запланированы встречи и с другими высокопоставленными лицами РФ.