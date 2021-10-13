Российским врачам могут разрешить ставить диагнозы в дистанционном формате

Министерство экономического развития России предложило разрешить врачам ставить диагнозы без обязательной очной консультации. Об этом говорится в тексте постановления Правительства РФ.

Эксперимент предлагается проводить в течение трех лет в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, проект в скором времени будет представлен на общественное обсуждение.

Отмечается, что эксперимент затронет не все медицинские учреждения. В число участников войдут онлайн-сервис «СберЗдоровье», «Доктор рядом», а также сеть клиник «Ниармедик». Со временем к программе смогут присоединиться и другие организации, при условии их соответствия установленным требованиям. Услуги будут оказываться пациентам на коммерческой основе.

Как сообщает телеканал «360», чаще всего россияне обращаются дистанционно к гастроэнтерологам и неврологам. Число договоров по телемедицине увеличилось на 174% в сравнениями показателями первого полугодия 2020 года.