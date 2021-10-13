Лавров возмутился вмешательству Вашингтона и Брюсселя во внутренние дела Белоруссии

Россия беспокоится из-за вторжения Соединенных Штатов и Евросоюза в дела Белоруссии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отреагировал на антибелорусскую политику Запада. США вводили санкции против Минска, а Евросоюз поддерживал такую линию поведения. Лавров возмутился действиям Брюсселя и Вашингтона в ходе открытия XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

«Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы», — подчеркнул Лавров.

Ранее Европарламент утвердил новую резолюцию по Белоруссии. В документе выдвинуты требования о наложении новых ограничительных мер.