Актер и рэпер Рикарло Флэнеган умер от последствий COVID-19

Актер, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Бесстыжие», Рикарло Флэнеган скончался на 41-м году жизни. Причиной смерти популярного артиста и исполнителя стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает портал Variety со ссылкой на источник, близко знакомый с покойным.

О том, что Рикарло Флэнеган заразился COVID-19, артист написал в своем аккаунте Twitter. Мужчина подчеркнул, что «никому бы не пожелал такого».

Кроме роли в восьмом сезоне «Бесстыжих», Флэнеган успел сняться в шоу «Приколисты», а также в популярном сериале-альманахе «Комната 104». Как музыкант, Рикарло записал три студийных альбома, последний из которых вышел около года назад. Анонс четвертого сборника был сделан незадолго до смерти рэпера.