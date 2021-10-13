Момент падения самолета L-410 с парашютистами в Татарстане попал на видео

Видеозапись момента крушения авиасудна L-410 под Мензелинском появилась в Сети.

На кадрах видно, как двухмоторный самолет перевернулось почти у самой земли во время вынужденной жесткой посадки.

В Татарстане были опознаны тела всех погибших при крушении самолета L-410. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Родственники и близкие опознали тела всех 16 погибших, 12 из которых уже выданы семьям, а еще четыре будут доставлены к местам захоронения в Татарстане. Власти республики выплатят родным погибших по одному миллиону рублей. Пострадавшие получат компенсацию в размере 400 тысяч рублей.