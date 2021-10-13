Поклонская назначена российским послом в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская получила должность посла в Кабо-Верде. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина.

Глава государства назначил Поклонскую новым дипломатическим представителем РФ в западноафриканской стране. Экс-парламентарий ранее исполняла обязанности зампреда комитета по международным делам Госдумы VII созыва.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в указе на интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин подписал другой документ для освобождения от обязанностей Владимира Соколенко. Дипломат передаст свои полномочия Поклонской, которая вступает в должность с 13 октября.

Бывший депутат ранее пообещала рассказать о новом этапе своей карьеры, информирует «360». Поклонская пожелала избранным парламентариям нового созыва Госдумы оправдать доверие своих избирателей.