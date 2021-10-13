Опубликована видеозапись смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи

В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, в салоне которого находилась известная телеведущая Ксения Собчак.

На кадрах можно заметить, как микроавтобус на высокой скорости пытается совершить обгонный маневр и «лоб в лоб» сталкивается с легковым Volkswagen.

Ранее правоохранители направили Ксении Собчак повестку о явке в СУ УВД по Сочи для проведения с ее участием следственных мероприятий. Телеведущая является свидетелем смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 9 октября, на дороге в пригороде Сочи. В результате погибла 35-летняя женщина, еще двое получили тяжелые травмы.

После происшествия Собчак вызвала такси и покинула место инцидента, уехав в аэропорт. Водитель микроавтобуса признал вину, его поместили под домашний арест.