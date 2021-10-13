Экс-депутат Госдумы Ионин получил должность заместителя губернатора Свердловской области

Бывший депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Ионин занял пост заместителя губернатора Свердловской области. Об этом свидетельствует указ, который подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В администрации Свердловской области произошли кадровые перестановки на фоне начала работы Госдумы нового созыва. Бывший парламентарий может заняться социальными вопросами или цифровизацией на посту замглавы региона.

«Назначить Ионина Дмитрия Александровича на должность заместителя губернатора Свердловской области», — говорится в указе Куйвашева.

В документе отмечается, что экс-депутат начнет работать на новом посту с 18 октября. Другие полномочия Ионина пока не уточняются.

Депутаты Госдумы VIII созыва провели первую встречу с президентом России Владимиром Путиным 12 октября. Глава государства поставил перед парламентариями ряд задач, информирует «360». Российский лидер также уделил отдельное внимание социальной поддержке граждан.