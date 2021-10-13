Глава лоббистской фирмы Стрик назвал снятие санкций США трудозатратной задачей

Можно вывести кого-либо из-под санкций США, если доказать чиновникам, что подвергшееся ограничениям лицо не имеет отношения к проблеме. Об этом заявил глава лоббистской фирмы Stryk Global Diplomacy Роберт Стрик.

Американец прокомментировал черный список Вашингтона в интервью «Ленте.ру». По его словам, необходимо понимать, какие внешнеполитические установки США привели к санкциям. После этого необходимо сформировать план доказательств непричастности к проблеме, которая послужила причиной ограничительных мер.

«Это очень трудозатратная задача», — констатировал лоббист.

Стрик подчеркнул, что никто толком не знает, как попадают в санкционный список. Нужно работать с минфином, Белым домом, Госдепом и минюстом США, чтобы опротестовать ограничения, уточнил глава лоббистской фирмы.

В МИД РФ ранее предложили американской стороне снять введенные ранее взаимные санкции, информирует «360». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков озвучил такую идею на встрече со старшим замглавы Госдепа США Викторией Нуланд.