Кулеба: провести встречу Путина и Зеленского можно отдельно от «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас в Киеве ждут сигнала из Москвы о проведении саммита «нормандской четверки». Однако встреча президентов России и Украины могла бы состояться и не в рамках этого формата.

Стоит отметить, что Россия уже неоднократно выражала готовность провести встречу Путина с Зеленским. Однако в Кремле указывали на необходимость определиться с повесткой переговоров.

Киев настаивает на обсуждении темы принадлежности Крымского полуострова. Однако для Москвы этот вопрос окончательно закрыт. Кремль готов вести диалог исключительно о стабилизации двусторонних отношений.