Список россиян с гражданством Черногории за инвестиции появился в открытом доступе

Власти Черногории опубликовали список лиц, получивших гражданство за инвестиции в экономику страны. Это условие предполагает покупку недвижимости на юге страны стоимостью не менее 450 тысяч евро и взнос в размере 100 тысяч евро.

Всего в списке указаны 166 фамилий, большинство новых граждан Черногории являются россиянами. Среди них есть и получатели так называемых золотых паспортов. Их обладателями стали тезки таких известных в России людей, как бывший глава Ростуризма Олег Сафронов, гендиректор «Авито» Владимир Правдивый и партнер миллиардера Романа Абрамовича — Андрей Городилов. Отмечается, что гражданство получили и члены их семей, пишут «Новые известия»

Российские власти предложили гражданам заменить свой бумажный паспорт смарт-картой. Однако обязательной замена на цифровую копию не будет.