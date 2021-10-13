«Евросоюз обречен». Дмитрий Гордон предостерег Украину от вступления в ЕС

Украине стоит отказаться от желания и попыток присоединиться к странам ЕС, потому что Евросоюз — «искусственное образование», которое неизбежно ждет полный крах. Такую непопулярную среди истеблишмента страны точку зрения выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала «Украина 24» ведущий рассказал, что однажды ему выдалась возможность пообщаться с советским писателем Владимиром Буковским, который и озвучил мысль о ненужности Европейского Союза.

«ЕС распадется, как распался Советский Союз, как распадаются все большие империи, как распадаются все союзы. Не стремитесь туда, вам не нужен Европейский Союз», — вспомнил слова Буковского Гордон.

Тогда журналист удивился категоричной позиции писателя, однако спустя годы пришел к выводу, что советский диссидент был прав. Сегодня Гордон уверен, что существованию Евросоюза придет конец из-за существующих внутренних противоречий.

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Например, рассуждает телеведущий, Сербия поддерживает дружественные отношения с Россией, в то время как многие страны ЕС настроены к Москве негативно. Столь полярные позиции просто не могут мирно уживаться в одном государственном образовании, а значит Евросоюз неминуемо распадется. Украине такая перспектива не нужна, уверен Гордон.

Впрочем, журналист совсем не против вступления страны в НАТО. По мнению Гордона, Североатлантический альянс сможет прикрыть Украину «зонтиком безопасности».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что желание и надежды Киева оказаться в Евросоюзе и НАТО эфемерны. Украина не представляет никакой ценности для противостояния с Россией и, следовательно, не нужна ни Альянсу, ни ЕС, объяснил политик.