Активисты борются с рекламой наркотиков в Нефтеюганске с помощью портретов политиков

Нефтеюганские активисты вышли на улицы, чтобы избавить город от надписей о продаже наркотиков.

К процессу они подошли творчески, передает портал Ugra-tv. Поверх надписей о продаже наркотиков молодые художники рисуют портреты известных государственных и политических деятелей.

«Допустим, люди идут на какую-то тяжелую работу и тут какой-то портрет, какого-нибудь веселого дяди. Им станет от этого хорошо. А если бы его не было, а там были наркотики, а у него депрессия. Он увидит и решит воспользоваться этим, и подсядет на наркотики. Мое искусство, мне кажется, спасает людей от плохой дорожки», — рассказал Сергей Пономарев, активист Центра молодежных инициатив.

В этот раз героем рисунка стал Петр Столыпин, а холстом — кирпичная стена, на которой обнаружилось сразу четыре надписи для связи с наркодилерами. Предварительно были сделаны замеры, подобраны оттенки, подготовлены и вырезаны эскизы. И вместо антисоциальной рекламы на стене теперь красуется портрет знаменитого российского политического деятеля.

Надписей, которые предлагают попробовать наркотики, становится все больше, замечают активисты. Указываются телефоны и ссылки на Telegram-каналы. Но в России было и есть множество замечательных государственных деятелей, так что вскоре вместо рекламы наркотиков жители Нефтеюганска смогут увидеть целую галерею портретов великих соотечественников.