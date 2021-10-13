Церемония прощания с представителем СК Владимиром Маркиным пройдет 14 октября

Близкие и знакомые генерал-майора юстиции Владимира Маркина придут проститься с ним на Троекуровском кладбище 14 октября.

Следственный комитет РФ сообщил на странице в Instagram, что церемония прощания состоится в четверг в 13:30 по московскому времени. Маркин умер в возрасте 64 лет. Известно, что представитель ведомства уже много лет был тяжело болен.

СК опубликовал на своем сайте сообщение с соболезнованиями в связи со смертью первого руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации. Генерал-майор юстиции ушел из жизни во вторник, 12 октября.