Пожилые жители Москвы смогут получить денежную выплату за вакцинацию от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому жители российской столицы, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут получить денежные выплаты.

Отмечается, что новая программа распространяется на лиц старше 65 лет. Сумма денежных выплат составит 10 тысяч рублей. Для ее получения необходимо подать заявление в одном из городских центров социального обслуживания. Программа будет действовать вплоть до 31 декабря текущего года.

Граждане, не подавшие заявление, получат за прохождение вакцинации подарочные наборы «С заботой о здоровье». В них входят вещи, необходимые для поддержания хорошего самочувствия: витамины, набор косметики, таблетница, а также приборы для измерения артериального давления. Согласно статистике, такие наборы получили более 240 тысяч пенсионеров.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Как сообщает телеканал «360», в России также разрабатывается детская вакцина от COVID-19. В настоящий момент проводится финальная стадия исследования препарата.