Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали есть белок после перенесенного COVID-19

Употребление продуктов с высоким содержанием белка может быть полезным при реабилитации после перенесенного COVID-19. Об этом заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Как утверждает медицинский специалист, к числу таких продуктов относятся перепелиные и куриные яйца. Она рекомендует употреблять по два таких яйца в день. Кроме того, полезными являются молочные продукты: творог, брынза, сыр и йогурты.

«Выбирайте йогурт без добавленного сахара. Лучше добавить в него свежие ягоды, а в холодный сезон подойдут и замороженные», — отметила Провоторова в беседе с изданием «Известия».

Белки также содержатся в мясе рыбы. По словам врача, блюда из рыбы необходимо употреблять не реже четырех раз в неделю, что объясняется наличием не менее полезных для организма кислот омега-3 в их составе.

Одним из наиболее эффективных способов защиты организма от заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. Как сообщает телеканал «360», 43 миллиона жителей России уже прошли процедуру вакцинации.