Республиканцы в Конгрессе США раскритиковали мягкий подход Байдена к России и Китаю

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл упрекнул президента США Джо Байдена в изменчивой риторике по отношению к главным геополитическим соперникам Вашингтона, сообщил телеканал RT.

Конгрессмен в ходе своего выступления перед коллегами отметил, что в бытность предвыборной кампании Байден был настроен совершенно по-другому.

«В отношении таких практически равных конкурентов, как Россия, присущие предвыборной кампании Байдена резкие высказывания сменились на безысходную дипломатическую риторику его администрации», — сказал он.

Вместе с тем Макконнелл добавил, что действия американской администрации ни коим образом не способствуют сдерживанию растущей угрозы от Китая, а Россия позволяет себе «манипуляции на энергетических рынках». В складывающейся ситуации на мировой арене Байден не отвечает требованиям Соединенных Штатов, резюмировал он.

Ранее Байден уже подвергался критике со стороны Конгресса. Парламентарии упрекнули президента за то, что тот якобы уснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом.