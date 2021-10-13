В Иркутске — криптовать. Губернатора Кобзева одолевают «черные» майнеры

Иркутскую область атаковали майнеры (лица, производящие криптовалюту путем вычислительных операций с помощью специализированного программного обеспечения). При этом электроэнергию доморощенные бизнесмены оплачивают не по промышленным тарифам, а как обычные граждане.

В результате электросети изнашиваются гораздо быстрее, чем запас средств на их восстановление. Это приводит к увеличению числа и продолжительности отключений электроэнергии и росту тарифов для граждан, утверждают в компании «Иркутскэнергосбыт».

Так, в Приангарье за первые шесть месяцев 2021 года количество потребления электричества населением достигло 4,7 млрд кВт/ч, в то время как за весь прошлый год — 5,9 млрд кВт/ч. По подсчетам региональных властей, к концу текущего года рост составит 159%.

Вычислением «черных» майнеров активно занимаются правоохранители и энергетики, но число их все равно растет как на дрожжах. По данным «Иркутскэнергосбыта», после поимки одного нелегального добытчика криптовалюты появляются три новых.

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Перед угрозой незапланированных убытков в энергетической сфере губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку с предложением ввести дифференциацию энерготарифов для населения, рассказал «Политике Сегодня» пресс-секретарь губернатора Леонид Альков.

«В этом году назрела проблема в связи с тем, что в Китае запретили майнинг и майненгисты ушли сюда [в Иркутскую область], тем более у нас самая дешевая электроэнергия в стране. И он [Кобзев] предлагает сделать дифференцирование, не ущемляя прав потребителей обычных. А там уже дальше будет решение приниматься на уровне правительства РФ», – сообщил Альков.

В качестве образца Кобзев предложил взять опыт дифференциации тарифов в Крыму и Севастополе, который действует там с начала этого года. Теперь население полуострова оплачивает электроэнергию в зависимости от объема месячного потребления — чем он больше, тем дороже обходится ресурс.

Агентство городских новостей Москва /

Так, например, если житель Симферополя тратит до 150 кВт/ч в месяц, каждый киловатт обходится ему в 3,41 рубля днем и 2,13 рубля ночью. Если количество ежемесячного потребления превышает 800 кВт/ч, суммы возрастают до 5,03 и 3,52 рубля соответственно. Для контроля в каждой квартире и домовладении установили специальные smart-счетчики.