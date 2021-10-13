В России могут ввести ограничения на использование тюбингов детьми до 12 лет

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов высказался по поводу использования тюбингов детьми. Общественник считает, что на «ватрушки» следует ввести возрастное ограничение.

Общественный деятель напомнил о случаях прошлой зимой, когда несколько детей пострадали во время катания со снежных горок. При этом Курдесов отметил, что такие инциденты происходят именно с ребятами дошкольного возраста или возраста начальной школы, так как маленькие дети не способны быстро оценить угрозу падения, передает RT.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребенка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребенку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг», — сказано в письме Курдесова на имя и.о. главы МЧС Александра Чуприяна.

Спасатель Эдуард Халилов считает, что зачастую трагические происшествия при катании на «ватрушках» происходят из-за банальных ошибок. Например, люди на полной скорости въезжают в деревья или столбы. Также специалист подчеркнул, что следует правильно выбирать размер тюбинга и место для катания.