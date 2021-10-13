Глава Самарской области Азаров оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

Власти Самарской области не исключают возможность введения локдауна на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как обстановка в регионе близка к критической, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно информации от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки было зафиксировано 726 новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области. Всего с начала пандемии было выявлено 113 065 заболевших.

«Ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает», — объяснил Азаров в эфире телеканала ГТРК «Самара».

Российские медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.