Власти Белоруссии намерены запустить производство «Спутника V» в конце 2021 года

Собственное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют запустить в Белоруссии.

Правительство страны намерено начать производить российский препарат уже к концу 2021 года. Производство будет запущено по полному циклу. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич перед заседанием Совета по сотрудничеству в области здравоохранения в рамках СНГ.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат первый в мире прошел государственную регистрацию. «Спутник V» имеет два компонента, поэтому инъекцию необходимо ставить в два этапа. Облегченной версией вакцины является препарат «Спутник Лайт», который имеет один компонент.