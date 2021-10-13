Заключенных насиловали под громкую музыку в саратовской больнице ФСИН

Бывший заключенный рассказал об издевательствах, через которые прошел во время лечения в Областной туберкулезной больнице №1 саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

По словам пострадавшего, он находился в учреждении более двух месяцев. Минимум три раза в неделю сотрудники включали громкую музыку и жестоко пытали пациентов, вымогая деньги.

«Те, кто прошли через пытки, знали: если заиграла музыка — значит, кого-то пытают. Я сам прошел через пытки дважды в 2020 году: в феврале и апреле», — рассказал он «Ленте.ру».

В первый раз у мужчины требовали 50 тысяч рублей. Когда его знакомые перевели нужную сумму на счет вымогателей, его все равно избили и изнасиловали. Второй эпизод случился за день до выписки.

Видеоролики с жестокими пытками над заключенными начали появляться в Сети в начале октября. По данному факту возбудили уголовные дела, ход расследований находится на контроле Генпрокуратуры, Совета Федерации и Госдумы.