Нацгвардия Украины откажется от автоматов Калашникова в пользу копий винтовок из США

Национальная гвардия Украины намерена отказаться от советских винтовок и автоматов. По сообщению издания Defence Blog, в первую очередь будут заменены автоматы Калашникова и снайперские винтовки Драгунова (СВД).

«В настоящее время воинские части Национальной гвардии перевооружаются на новейшее стрелковое оружие. Сегодня уже завершен первый этап перевооружения», — заявил замдиректора департамента материально-технического обеспечения Главного управления Нацгвардии полковник Сергей Гриценко.

По его словам, новое оружие уже получили подразделения специального назначения. Вместо автоматов Калашникова их вооружили полуавтоматическими винтовками UAR-15 калибра 5,56 на 45 миллиметров, которые фактически являются копией американских AR-15 1958 года.

В свою очередь снайперские винтовки Драгунова уступили место UAR-10.

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Летом прошлого года от использования автоматов Калашникова в пользу винтовок UAR-15 отказалась украинская погранслужба. Решение было принято в связи с переходом армии на вооружение, соответствующее стандартам Евросоюза и НАТО.

До этого оружие советского производства заменила украинская полиция. По словам главы нацполиции Сергея Князева, вместо этого были закуплены немецкие пистолеты-пулеметы МР-5.

Тем не менее в конце сентября этого года компания «Укроборонпром» сообщила о том, что украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3 тыс. комплектующих, до 2014 года поставлявшихся из России.