Японский премьер Кисида призвал ускорить обсуждение Курил с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил о необходимости провести переговоры с Россией по вопросу принадлежности Курильских островов. Политик призвал приступить к обсуждениям как можно скорее.

Касательно Курил позиция в правительстве не изменилась, на территории четырех островов распространяется суверенитет Японии, сказал Кисида.

«Предметом переговоров о заключении мирного договора (с Россией) является вопрос принадлежности четырех островов – такова последовательная позиция Японии», — заявил премьер-министр.

Он также отметил, что вопрос не стоит откладывать для следующих поколений. Токио будет прилагать усилия, основываясь на предыдущих двусторонних договоренностях, включая сингапурские соглашения, пообещал Кисида.