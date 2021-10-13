Пресс-секретарь Госдепа США подтвердил необходимость диалога с Россией

Вашингтон осознает необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выступил перед журналистами, которым подтвердил намерение взаимодействовать с Россией. По его словам, США нуждаются в РФ.

«Мы хотим иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней», — уточнил Нед Прайс.

Госдеп не считает разовые встречи достаточной альтернативой нормальной работе дипмиссий, добавил пресс-секретарь. Представитель ведомства подчеркнул, что в Вашингтоне рассчитывают возобновить такой формат диалога. Стороны договорились провести еще один раунд консультаций для решения проблемы комплектования посольств.

Россия указала на нежелание дальнейшей эскалации в отношениях с США, информирует «360». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече со старшим заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд ранее предложил снять введенные ранее санкции.