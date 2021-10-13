Уголовное дело о неуплате налогов завели на омского депутата Кипервара

Глава ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» Андрей Кипервар стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Известно, что Кипервар также является депутатом Законодательного собрания Омской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

«Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», — говорится в сообщении следователей.

Согласно материалам дела, парламентарий уклонился от уплаты НДС на общую сумму 45,7 млн рублей, внеся в документы своей компании заведомо ложные данные касательно расходов за период с 2015 по 2017 год. Следователи уже провели обыски в офисе организации. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о депутате из Новотроицка, который стал фигурантом уголовного дела о взятке.