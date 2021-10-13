Уникальные ружья, приложение, блюда из дичи: чем удивит выставка «ORЁLEXPO 2021»

В Москве 14 октября открывается международная выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2021». До 17 октября в Московском гостином дворе гости и участники мероприятия смогут посетить дискуссии по самым острым вопросам. Обещаны и сюрпризы: уникальные ружья, мобильное приложение, а также фильмы и блюда из дичи. Некоторые секреты выставки раскрыли на пресс-конференции ее организаторы и участники деловой программы.

Так, программный директор «ORЁLEXPO 2021» Ирина Гордина отметила, что число экспонентов выросло до 150. В деловой части выставки программа стала еще обширней.

«В законе об оружии произошли изменения, еще не все поправки вступили в силу, — отметила Гордина. – Государство сделало много шагов в последний год. На первой же сессии мы разберем этот вопрос в применении к законодательным и социокультурным императивам, которые действуют сейчас в отношении обращения с оружием. Будут обсуждаться темы и общечеловеческие, и специализированные. Очень интересной представляется тема синергии развития территорий и развития охотхозяйств, в том числе с точки зрения внутреннего и въездного туризма. Мастер-классы выставки расскажут о безопасном поведении в лесу, самообороне и оказании первой помощи, о том, как приготовить дичь, и конечно, мы дадим всем возможность попробовать свои силы в тирах – виртуальных и реальных, но обязательно безопасных».

Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева предлагает сформировать ряд инициатив, которые могла бы рассмотреть Дума нового созыва.

«Будет дискуссия о природоохранной роли охоты. Не хотелось бы, чтобы наша страна, которая имеет богатое охотничье наследие и опыт сохранения редких видов именно через охоту и создание заповедников, потеряла эти традиции. Важно также обеспечить культуру обращения с оружием, а не заниматься запретами – вспомнить, что ценного было предпринято в этом плане в советское время. Это была сдача охотничьего минимума, и ввод в сообщество через коллектив, что крайне важно для понимания человека, его адекватности, перспектив его поведения в обращении с оружием. А значит – безопасности и соблюдения правил охоты», — подчеркнула Арамилева.

15 октября на выставке представят мобильное приложение «Оружейник» для владельцев гражданского оружия. Оно разработано специально для охотников, стрелков и тех, кто планирует к ним присоединиться. Пользователи смогут общаться, обсуждать проблемы охотничьего хозяйства и продвигать отраслевые законодательные инициативы, хранить необходимые документы в одном месте. Те, кто зарегистрируется в приложении, смогут пройти на экспозицию вход на экспозицию будет бесплатный.

Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. Она открывает возможности для обмена опытом, поиска деловых партнеров и заключения контрактов. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов.