Жителей России в ноябре ждут четыре выходных подряд в связи с Днем народного единства

Россияне в ноябре в 2021 году будут отдыхать четыре дня подряд из-за ежегодного празднования 4 ноября — Дня народного единства. Такую информацию привела «Российская газета».

Продление нерабочих дней произошло благодаря дополнительному выходному. День народного единства празднуется в четверг, поэтому нерабочей станет и пятница, а следом – суббота и воскресенье (6 и 7 числа). В среду, 3 ноября россияне также проведут укороченный рабочий день.

По данным газеты, увеличатся и отпуска жителей России, которые планировали отдыхать в последнем месяце осени. В соответствии с Трудовым кодексом РФ наймодатель не может отказать сотруднику в еще одном отпускном дне.

День народного единства ежегодно празднуется в России 4 ноября. Праздник ввели в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой (Козьмой) Мининым и Дмитрием Пожарским вытеснило польских интервентов из российской столицы.