Житель Приморья предстанет перед судом за непреднамеренное убийство двоих детей

Житель Владивостока предстанет перед судом по делу о причинении смерти по неосторожности. Попытка потушить горящее масло водой обернулась смертью двоих детей, сообщил региональный Следственный комитет.

На 21 этаже 25-этажного дома загорелось масло, тушение которого вызвало сильное задымление. В результате него жители были отрезаны от эвакуационных выходов. Позже спасателями были выведены 24 человека, четверо из которых дети. Все они были госпитализированы, однако двоих малышей спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего приморца.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) … Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — известно из сообщения.

По данным следствия, мужчина во время готовки с девушкой вылил воду на загоревшийся фритюр. Огонь распространился на натяжной потолок и проник в квартиру соседей. Там в этот момент находились дети, которые и отравились угарным газом.