Сенатор Пушков выразил сомнение в плодотворности поездки Нуланд в Москву

Конструктивность официального визита заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву, о которой сообщили в Госдепе, вызывает сомнение. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Представители Государственного департамента США рассказали, что визит Нуланд в Россию был продуктивным. Американское ведомство указало, что дипломат в Москве провела ряд «конструктивных встреч».

«Непонятно, в чем заключаются "конструктивность и продуктивность", если после переговоров с Нуланд Москва говорит о возможности закрытия дипломатических представительств. Госдеп пытается сделать вид, что есть прогресс, тогда как его не видно», — отреагировал Пушков на заявление Госдепа.

Нуланд с официальным визитом прилетела в Российскую Федерацию 11 октября. Чиновница провела ряд встреч с российскими государственными деятелями, среди которых был заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.