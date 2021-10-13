Депутат Рады Волошин: власти США считают Зеленского неуправляемым

Президент Украины Владимир Зеленский стал для Запада настоящей проблемой. США настроены по отношению к нему крайне скептически и считают неуравновешенным, уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Он сообщил, что подобной позиции, например, придерживается помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. По его словам, она является одним из основных двигателей изменения отношения Вашингтона к украинскому лидеру.

«<...> Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», — заявил Волошин.

Как сообщил депутат, США ожидают какой-либо эскалации на востоке Украины лишь от Киева. По мнению Нуланд, Зеленский принимает решения в «измененном сознании» и представляет серьезную угрозу. Он является проблемой не только для Москвы, но также для Вашингтона и стран Запада в целом, заключил депутат.