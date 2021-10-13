Ирина Унтилова стала председателем законодательного собрания Камчатки

Член партии «Единая Россия» Ирина Унтилова возглавит законодательное собрание Камчатского края. Такое решение было принято по итогам анонимного голосования.

Кандидатуру Унтиловой выдвинула сама фракция «Единой России». Партия КПРФ предложила на должность спикера Романа Литвинова, уточнили в пресс-центре регионального парламента.

«По итогам тайного голосования председателем законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва избрана Ирина Унтилова», — сказано в сообщении.

Участниками тайного голосования стали 27 депутатов. Кандидатуру Унтиловой поддержали 24 из них. До работы в парламенте Камчатского края она занимала кресло первого вице-губернатора региона в период с 2014 по 2020 годы.

Представителем Камчатки в Совете Федерации ранее был выбран Валерий Пономарев. За его кандидатуру проголосовали 23 из 27 депутатов, четыре бюллетеня признали недействительными.